Служба безпеки України (СБУ) затримала в Харкові студента. Він допомагав окупантам організувати новий наступ на область. Про це повідомляє СБУ.

Так, Служба безпеки провела спецоперацію у Харкові, у результаті якої затримала ще одного агента ФСБ рф.

Зловмисник збирав інформацію про підрозділи ЗСУ, які залучені до оборони міста. Окупанти потребували цієї інформацію для планування нового наступу на Харківську область.

Для виконання ворожого завдання фігурант пішки обходив місто, де намагався знайти місця базування українських захисників.

У разі виявлення "потрібних" локацій він приховано фотографував їх та позначав координати на картах Google для підготовки "звіту" до ФСБ рф.

Служба безпеки завчасно викрила російського агента і затримала його "на гарячому", коли він фотографував військовий об’єкт. Тим самим спецслужба запобігла передачі розвідданих ворогу.

Разом з цим були проведені додаткові заходи для убезпечення позицій ЗСУ від можливих ракетно-бомбових ударів агресора.

Раніше ми писали про те, що безпілотники атакували нафтопереробний завод "Газпром нафтохім Салават" на території Башкирії в росії, що призвело до виникнення пожежі.