У п'ятницю, 17 травня, графіки погодинних відключень для побутових та промислових споживачів діятимуть по всій Україні з 00:00 до 08:00 та з 19:00 до 24:00. Про це попереджає "Укренерго".

Графіки погодинних відключень (ГПВ) для побутових та промислових споживачів будуть діяти по всій Україні з 00:00 до 08:00 та з 19:00 до 24:00. Диспетчерський центр "Укренерго" вже довів до обленерго ліміти споживання для кожного регіону.

Отримати інформацію про те, як саме будуть діяти обмеження споживання у вашому регіоні, можна буде в кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго (посилання в першому коментарі), а також на їхніх сторінках у соцмережах.

Причина обмежень - збільшення споживання електроенергії під час похолодання. Потужностей українських електростанцій недостатньо через наслідки п’яти ракетно-дронових атак, здійснених росією по українській енергосистемі з 22 березня.

Обсяг обмежень розподілений рівномірно між всіма регіонами. Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується.

В "Укренерго" попереджають, що відключення електропостачання, які розпочалися 14 травня, можуть тривати до серпня-вересня. Взимку дефіцит в енергосистемі буде навіть за теплої погоди.