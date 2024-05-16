У п'ятницю діятимуть графіки погодинних відключень світла - Укренерго [ Редагувати ]
У п'ятницю, 17 травня, графіки погодинних відключень для побутових та промислових споживачів діятимуть по всій Україні з 00:00 до 08:00 та з 19:00 до 24:00. Про це попереджає "Укренерго".
Графіки погодинних відключень (ГПВ) для побутових та промислових споживачів будуть діяти по всій Україні з 00:00 до 08:00 та з 19:00 до 24:00. Диспетчерський центр "Укренерго" вже довів до обленерго ліміти споживання для кожного регіону.
Отримати інформацію про те, як саме будуть діяти обмеження споживання у вашому регіоні, можна буде в кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго (посилання в першому коментарі), а також на їхніх сторінках у соцмережах.
Причина обмежень - збільшення споживання електроенергії під час похолодання. Потужностей українських електростанцій недостатньо через наслідки п’яти ракетно-дронових атак, здійснених росією по українській енергосистемі з 22 березня.
Обсяг обмежень розподілений рівномірно між всіма регіонами. Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується.
В "Укренерго" попереджають, що відключення електропостачання, які розпочалися 14 травня, можуть тривати до серпня-вересня. Взимку дефіцит в енергосистемі буде навіть за теплої погоди.
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