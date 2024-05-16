Найкращим мистецьким навчальним закладом стала Національна музична академія України імені П.І. Чайковського. Рейтинг мистецьких закладів вищої освіти представили Інститут соціологічних досліджень Київського національного економічного університету ім. В. Гетьмана та дослідницька компанія Active Group, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

До першої п’ятірки рейтингу увійшли Харківська державна академія дизайну і мистецтв, Харківська державна академія культури, Львівська національна академія мистецтв та Національна академія образотворчого мистецтва та архітектури.

"Рейтинг розроблено так, щоб відображати унікальність кожного мистецького закладу освіти. Ми застосували комплексні критерії, що включають викладання, наукову роботу, міжнародну активність та фінансову стабільність", - наголосила директор Інституту соціологічних досліджень Київського національного економічного університету Юлія Горбова.

За її словами, методологія цьогорічного рейтингу була удосконалена у рамках спільної науково-дослідної роботи компанії "Active Group", Інституту вищої освіти та Інституту соціологічних досліджень Київського національного економічного університету ім. В.Гетьмана.

У межах виконання дослідження було здійснено пошук, систематизовано і проаналізовано міжнародні та локальні загальні та предметні (галузеві) рейтинги, з особливим фокусом уваги на рейтинги мистецьких закладів освіти та/або освітніх програм.

Мистецькі заклади вищої освіти аналізувалися за 45 параметрами, згрупованими у шість блоків: "Викладання та навчання", "Наука і дослідження", "Вплив ЗВО на розвиток суспільства", "Інтернаціоналізація", "Інституційна репутація", "Фінансова стійкість".

Питома вага кожної групи показників та вагомість кожного одиничного критерію було визначено на основі аналізу світового досвіду та скориговано за результатами експертного опитування представників галузі мистецької освіти.