Прогноз на 17 травня в Україні [ Редагувати ]
У пʼятницю, 17 травня, в Україні буде тепло. Щоправда, у деяких регіонах можливі дощі.
Про це свідчить прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.
17 травня максимальна температура повітря становитиме +17...+22 градуси.
Дощі найбільш ймовірні, за словами синоптика, у Сумській, Чернігівській, Луганській, Харківській областях та на Закарпатті.
На решті території України переважатиме суха сонячна погода.
У Києві в п'ятницю буде сухо та сонячно, вдень потепліє до +18....+20 градусів.
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