Чого чекати від квіткової повні в травні 2024 [ Редагувати ]
Починаючи з середини травня Місяць набиратиме свою силу, доки не настане енергетично потужна фаза повні. Супутник здаватиметься круглим і яскравим напередодні та наступного дня після повної фази - у цей період жителі Землі відчують на собі його вплив.
Коли настане повний Місяць у травні 2024, і до чого астрологи радять підготуватися цього дня - читайте далі.
Що таке Квіткова повня
Останню повню весни прозвали Квітковий Місяць - цю назву йому дали індіанці Північної Америки. Вони захоплювалися красою квітів, які розпускалися в цей час і вирішили, що Місяць також буде квітковим. В інших культурах повню у цю пору року називають по-іншому:
- у китайців - Драконячий Місяць;
- у кельтів - Яскравий Місяць;
- у вікканів - Заячий Місяць;
- у черокі - Місяць Землеробства.
На Південній півкулі, де в цей період холодна пора року, повню називають Бобровий Місяць і Морозний Місяць.
Коли настане Квітковий Місяць - точний час
Місяць досягне повної фази 23 травня 2024 року о 16:53 за київським часом (13:53 GMT).
Із Землі супутник виглядатиме повним приблизно за добу до і після цього моменту - 22, 23 і 24 травня. Спостерігати цю повню найкраще подалі від високих будівель і дерев - на сході вона матиме більший вигляд, ніж зазвичай, і набуде золотистого відтінку.
Що можна робити на повний Місяць
Астрологи вважають травневу повню романтичною - це ідеальний час, щоб відкрито висловити свої емоції та найглибші почуття. Енергія Стрільця, у сузір'ї якого перебуватиме Місяць, багатьох надихне розкритися в тих сферах життя, на які колись махнули рукою, і наважитися нехай навіть на невеликі, але значущі зміни.
Час повні також підходить для того, щоб:
- завершувати справи і підбивати підсумки;
- медитувати, проводити духовні практики;
- займатися творчістю - у цей час пробуджуються приховані таланти;
- виконувати обіцянки і віддавати борги;
- миритися.
Астрологи радять провести цей час якомога спокійніше, у затишній обстановці, більше гуляти пішки, звести до мінімуму фізичні навантаження і стежити за своїм раціоном.
Що не можна робити на повний Місяць
Повня сильно впливає на фізичний та емоційний стан - може з'явитися головний біль, безсоння, невиправдана агресія і підвищена конфліктність. Яскравіше проявляються шкідливі звички, тому важливо бути обережними з ними. Енергія цього дня прагне до вивільнення, тому потрібно тримати себе в руках, щоб не "наламати дров".
Що не треба робити в повню ще:
- проявляти злість, брати участь у конфліктах;
- ухвалювати серйозні й доленосні рішення;
- починати нові проєкти і брати на себе багато роботи;
- призначати на цей день будь-які медичні маніпуляції - у цей час загострюються хронічні хвороби, погіршується згортання крові та знижується здатність тканин до регенерації;
- переїдати, дивитися жахи, читати тривожні новини, "зависати" в гаджетах;
- брати і давати в борг.
Будьте також обережні у витратах - емоції б'ють через край і можна зробити необдумані вчинки. День несприятливий для робіт на городі та в саду - перенесіть їх на інший час. Не радять у цей період вживати важку їжу і спиртні напої, піддаватися смутку або негативному мисленню.
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