Починаючи з середини травня Місяць набиратиме свою силу, доки не настане енергетично потужна фаза повні. Супутник здаватиметься круглим і яскравим напередодні та наступного дня після повної фази - у цей період жителі Землі відчують на собі його вплив.

Коли настане повний Місяць у травні 2024, і до чого астрологи радять підготуватися цього дня - читайте далі.

Що т аке Квіткова повня

Останню повню весни прозвали Квітковий Місяць - цю назву йому дали індіанці Північної Америки. Вони захоплювалися красою квітів, які розпускалися в цей час і вирішили, що Місяць також буде квітковим. В інших культурах повню у цю пору року називають по-іншому:

у китайців - Драконячий Місяць;

у кельтів - Яскравий Місяць;

у вікканів - Заячий Місяць;

у черокі - Місяць Землеробства.

На Південній півкулі, де в цей період холодна пора року, повню називають Бобровий Місяць і Морозний Місяць.

Коли настане Квітковий Місяць - точний час

Місяць досягне повної фази 23 травня 2024 року о 16:53 за київським часом (13:53 GMT).

Із Землі супутник виглядатиме повним приблизно за добу до і після цього моменту - 22, 23 і 24 травня. Спостерігати цю повню найкраще подалі від високих будівель і дерев - на сході вона матиме більший вигляд, ніж зазвичай, і набуде золотистого відтінку.

Що можна робити на повний Місяць

Астрологи вважають травневу повню романтичною - це ідеальний час, щоб відкрито висловити свої емоції та найглибші почуття. Енергія Стрільця, у сузір'ї якого перебуватиме Місяць, багатьох надихне розкритися в тих сферах життя, на які колись махнули рукою, і наважитися нехай навіть на невеликі, але значущі зміни.

Час повні також підходить для того, щоб:

завершувати справи і підбивати підсумки;

медитувати, проводити духовні практики;

займатися творчістю - у цей час пробуджуються приховані таланти;

виконувати обіцянки і віддавати борги;

миритися.

Астрологи радять провести цей час якомога спокійніше, у затишній обстановці, більше гуляти пішки, звести до мінімуму фізичні навантаження і стежити за своїм раціоном.

Що не можна робити на повний Місяць

Повня сильно впливає на фізичний та емоційний стан - може з'явитися головний біль, безсоння, невиправдана агресія і підвищена конфліктність. Яскравіше проявляються шкідливі звички, тому важливо бути обережними з ними. Енергія цього дня прагне до вивільнення, тому потрібно тримати себе в руках, щоб не "наламати дров".

Що не треба робити в повню ще:

проявляти злість, брати участь у конфліктах;

ухвалювати серйозні й доленосні рішення;

починати нові проєкти і брати на себе багато роботи;

призначати на цей день будь-які медичні маніпуляції - у цей час загострюються хронічні хвороби, погіршується згортання крові та знижується здатність тканин до регенерації;

переїдати, дивитися жахи, читати тривожні новини, "зависати" в гаджетах;

брати і давати в борг.

Будьте також обережні у витратах - емоції б'ють через край і можна зробити необдумані вчинки. День несприятливий для робіт на городі та в саду - перенесіть їх на інший час. Не радять у цей період вживати важку їжу і спиртні напої, піддаватися смутку або негативному мисленню.