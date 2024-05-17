Українські військові здатні зменшити кількість обстрілів Харкова авіацією окупаційної армії, але для цього їм потрібен дозвіл західних союзників на використання їхніх систем ППО у повітряному просторі росії.

Як вказується у звіті Інституту вивчення війни, останніми тижнями російські літаки все частіше атакують Харків та його околиці за допомогою планерних бомб та завдають ракетних ударів, щоб послабити українську оборону та змусити мешканців покинути місто.

На думку американських аналітиків, країна-агресор використовує свій повітряний простір для терору Харківської області, оскільки знає, що країни Заходу забороняють бити їхніми системами ППО по цілях у межах російської території.

Достатнє покриття системами протиповітряної оборони в районі Харкова, дозволило б ЗСУ стримувати дії російської авіації. Однак це можливо лише за умови, що західні партнери дозволять Україні використовувати системи перехоплення ворожих літаків у повітряному просторі росії.

Раніше комбат 92-ї ОМБр Федоренко про ситуацію на Харківщині.