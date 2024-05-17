Прикордонник застрелив чоловіка, який хотів втекти до Румунії [ Редагувати ]
У Закарпатській області прикордонник застрелив чоловіка, який намагався втекти за кордон. Військового затримали правоохоронці.
За попередніми даними, інцидент стався 15 травня. Близько 19:00 військовослужбовці прикордонного загону під час патрулювання помітили чоловіка, який прямував у бік кордону з Румунією. Чоловік не зупинився на вимогу прикордонників і почав тікати.
Як зазначили у ДБР, під час переслідування втікача військові зробили кілька попереджувальних пострілів із табельної зброї. Пізніше було виявлено тіло чоловіка з кульовим пораненням голови.
Загиблим виявився 39-річний уродженець Дніпра. При собі чоловік мав туристичне спорядження та закордонний паспорт.
Правоохоронці допитали прикордонний загін, вилучили речі загиблого та зброю, з якої стріляли.
Одного з прикордонників було затримано, йому готують підозру за ч. 3 ст. 365 КК України (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу).
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