Звільнення - не єдині рішення народних депутатів. Парламентарі збільшили також штрафи для потенційних ухилянтів та дозволили деяким категоріям ув'язнених служити у війську. До речі, всі аргументи від нардепів журналісти нарешті змогли чути особисто. Адже, після дворічної перерви, преса нарешті повернулася у Верховну Раду України. Хоча обмеження є, і доволі суворі. Наша кореспондентка Олена Логінова розкаже про нові умови роботи в парламенті та ухвалені мобілізаційні законопроєкти.

Олена Логінова, кореспондентка:

До Верховної Ради повернулися журналісти. Вперше за два роки з початку повномасштабного вторгнення. Щоправда, обрали лише 30 представників медіа. І працювати доводиться з певними обмеженнями. В сесійну залу та кулуари журналістів не пускають.

Руслан Стефанчук, Голова Верховної Ради України:

Ми створили нові правила роботи журналістів під час воєнного стану. Дякую всім журналістам, тому що ми будемо працювати тут у такий важкий період, але парламент був і залишається місцем для дискусії, парламент буде відкритий для суспільства.

І вже цього тижня Парламент підтримав продовження воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів. "За" проголосувала одностайна більшість народних обранців, понад 330. Ухвалили у другому читанні і два важливі законопроєкти, які стосуються мобілізації. 18 травня набуде чинності новий закон "Про мобілізацію" і військовозобов'язані мають упродовж 60 днів уточнити свої персональні дані.

Давид Арахамія, голова парламентської фракції "Слуга народу":

Згідно з законом, з 18 травня всі мають оновити свої дані. Це можна зробити трьома шляхами: безпосередньо ніжками прийти до ТЦК. Другий шлях до ЦНАПу - це більш цивілізації, більше ніж ТЦК. І третій етап - електронний кабінет, який має забезпечити Міністерство оборони через електронний підпис, де ти авторизуєшся, що ти - це ти, вже підвантажуються всі твої дані, які зараз має про тебе військкомат, і ти їх там оновлюєш. У першу чергу, з погляду того, як до тебе, в разі необхідності, достукатися, твій актуальний номер телефону, e-mail і таке інше.

А в разі відмови це зробити - передбачені штрафи. Їх суттєве підвищення сьогодні затвердив парламент. "За" проголосували 256 нардепів. Закон передбачає, що за порушення правил військового обліку, а саме не явку по повістці, не оновлення даних в ТЦК, встановлені штрафи - від 17 000 до 25 500 гривень. Для посадових та юридичних осіб ще більше - від 34 000 до майже 60 000 гривень. І хоча законопроєкт підтримала більшість, думки нардепів щодо доцільності фінансових покарань - різняться.

Сергій Іонушас, народний депутат, фракція "Слуга народу":

Якщо є обов'язок, то має бути і відповідальність. Необхідність цього законопроєкту: цілком очевидно, що штраф у 850 грн не відповідає тому правопорушенню, або там наслідкам, які є для держави, які можуть настати у зв'язку з порушенням правил військового обліку і мобілізації. Суттєво, що дані штрафи можуть накладатися протягом одного року з моменту вчинення, але не пізніше трьох місяців з моменту виявлення.

Ірина Фріз, народний депутат, фракція "Європейська Солідарність":

Бажано було одразу відпрацьовувати механізми мотивації. Тому що не може держава користуватися в контексті мобілізації виключно примусовими засобами.

Штрафи за порушення військового обліку, кажуть парламентарі, можуть стягуватися і кілька разів. Для затятих порушників - може наступити навіть кримінальна відповідальність. Водночас народні обранці з різних фракцій визнають: недоліки в законі ще є. Зокрема, в аспекті стягнення штрафів і роботи ТЦК.

Михайло Цимбалюк, народний депутат, фракція "Батьківщина":

Доказано, що можна складати протокол без участі особи. У державі не відпрацьований сам механізм - по-перше, ми не знаємо, чому людина не з'явилася. Може, в нього є документи, що підтверджують.

Андрій Осадчук, народний депутат, фракція "Голос":

Насправді алгоритм роботи ТЦК відпрацьований. Він не є досконалим. І при цьому працівники ТЦК через пару тижнів отримують можливість виписувати штрафи і, напевно, одна із важливих новацій, яка мене теж дивує, це те, що ці штрафи можна буде виписувати заочно.

Також Верховна Рада ухвалила законопроєкт "Про добровільну мобілізацію окремих категорій ув'язнених". І чітко визначила, хто під забороною. Це особи, що скоїли умисні вбивства і злочини сексуального характеру. Також до лав ЗСУ не зможуть вступити корупціонери, ті, хто вчинив злочини проти основ національної безпеки України, особи, що займали особливо відповідальне становище - зокрема, депутати та міністри. Довічно засудженим відмовлятимуть одразу. Тих, хто може піти в ЗСУ - кілька тисяч. Утім, умови їхньої служби - наразі відкрите питання.

Давид Арахамія, голова парламентської фракції "Слуга народу":

Десь 15-20 тисяч можуть підпадати під ці критерії. Скільки з них підпише безпосередньо контракт, ми не знаємо. Це за згодою обох сторін. Орієнтуємось, що це буде не менше, ніж декілька тисяч людей. Головне управління розвідки. Вони перші сказали, що вони будуть з цим працювати.

Тепер закони має підписати Президент. Очікується, що вони набудуть чинності до кінця травня.