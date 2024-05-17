росія "на сьогодні" не має планів захоплення Харкова. Про це заявив володимир путін на прес-конференції за підсумками візиту до Китаю.

Что касается того, что происходит на харьковском направлении. Это тоже их вина, потому что они обстреливали и продолжают, к сожалению, обстреливать жилые кварталы приграничных территорий, включая Белгород... Там же гражданские люди гибнут. Все же очевидно. Стреляют прямо по центру города, по жилым кварталам. И я говорил публично, что, если это будет продолжаться, мы вынуждены будем создать зону безопасности, санитарную зону. Вот мы это и делаем.

При цьому путін запевнив, что у росії немає планів захоплення міста.

Что касается Харькова, то таких планов на сегодняшний день нет.

Наступ росіян на Харківщині розпочався 10 травня. Президент Зеленський заявив 17 травня, що ЗСУ вдалося стабілізувати ситуацію. За його словами, війська рф просунулися на цій ділянці фронту не більше ніж на 10 км.

Шоловнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що росія розширила зону бойових дій на 70 км, щоб змусити Україну задіяти бригади з резерву. У Харківській області тривають важкі бої.