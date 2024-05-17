Росіяни скинули на Харків два КАБи: двоє загиблих і 13 поранених (відео) [ Редагувати ]
Вдень 17 травня російські війська завдали ударів по Харкову. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
Прильотів було кілька, на місцях влучань пожежі... Вже двоє загиблих і 13 поранених.
Серед 13 поранених, 4 - у важкому стані, уточнив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За попередніми даними, окупанти завдали два удари КАБами, зокрема по Холодногірському району Харкова.
Наступ росіян на Харківщині розпочався 10 травня. Президент Зеленський заявив 17 травня, що ЗСУ вдалося стабілізувати ситуацію. За його словами, війська рф просунулися на цій ділянці фронту не більше ніж на 10 км.
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що росія розширила зону бойових дій на 70 км, щоб змусити Україну задіяти бригади з резерву. У Харківській області тривають важкі бої.
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