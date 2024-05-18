Окупанти підтвердили загибель командира військової частини від удару по Криму [ Редагувати ]
Під час удару по російській базі протиповітряної оборони на горі Ай-Петрі в Криму загинув командир військової частини №85683 Олександр Кулаков.
Про це йдеться у заяві "голови" окупаційної адміністрації Алушти Галини Огньової, яка підтвердила цю інформацію у своїй публікації.
Кулаков загинув внаслідок ракетного удару 13 травня по базі окупантів на горі Ай-Петрі на півдні Криму.
Нагадаємо, ми повідомляли, що російська база ППО в Криму потрапила під обстріл.
по темі
За даними партизанського руху "АТЕШ", на військовому аеродромі Бельбек у тимчасово окупованому Криму вибухнув головний склад ракетно-артилерійського озброєння
У понеділок, 13 травня, база ППО рф на горі Ай-Петрі в Криму потрапила під обстріл
На ранок суботи, 4 травня, російські війська ще не розташували ракетні комплекси біля Чорного та Азовського морів
Під час нічної атаки 30 квітня на території аеродрому окупантів у Джанкої було знищено російську техніку ППО, про що свідчать відповідні супутникові знімки
Протягом кількох місяців партизани проводили розвідку нафтобази у Джанкої, яку використовують російські окупанти