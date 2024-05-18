Під час удару по російській базі протиповітряної оборони на горі Ай-Петрі в Криму загинув командир військової частини №85683 Олександр Кулаков.

Про це йдеться у заяві "голови" окупаційної адміністрації Алушти Галини Огньової, яка підтвердила цю інформацію у своїй публікації.

Кулаков загинув внаслідок ракетного удару 13 травня по базі окупантів на горі Ай-Петрі на півдні Криму.

Нагадаємо, ми повідомляли, що російська база ППО в Криму потрапила під обстріл.