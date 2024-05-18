Італійський футбольний клуб "Ювентус" оголосив про усунення Массиміліано Алегрі з посади головного тренера. Згідно з роз'ясненням на сайті клубу, рішення ухвалили через поведінку Алегрі під час та після фінального матчу Кубка Італії, який відбувся 15 травня.

Звільнення пов'язане з поведінкою під час та після фіналу Кубка Італії, яку клуб вважав несумісним з цінностями "Ювентуса". Клуб бажає Массиміліано Алегрі удачі в його майбутніх проектах.

15 травня "Ювентус" здобув перемогу в матчі з "Аталантою" з рахунком 1:0 і в 15-те став володарем Кубка Італії. На п'ятій доданій до другого тайму хвилині зустрічі головний арбітр матчу показав Массиміліано Алегрі червону картку.

Тренера видалили через те, що на 93-й хвилині він зірвав з себе піджак, підбіг до резервного судді та почав обурюватися тим, що той не одразу зафіксував фол у штрафній зоні італійської команди. Після матчу Алегрі на підвищених тонах розмовляв з керівниками клубу, а потім образив журналіста Tuttosport.

Массиміліано Алегрі

Массиміліано Алегрі 56 років. З "Ювентусом" він співпрацював із 2014 по 2019 рік. У 2021 році італійський клуб знову повернувся під його керівництво.

За Алегрі "Ювентус" п'ять разів виграв чемпіонат Італії і стільки ж - Кубок Італії, двічі здобув перемогу в Суперкубку країни і ще двічі добирався до фіналу Ліги чемпіонів.

"Ювентус" виграв Кубок Італії