Голлівудська зірка Анджеліна Джолі таємно відвідала Берлін для зустрічі з актором Августом Ділем, який зіграв Воланда у фільмі "Майстер і Маргарита".

Цими днями кінозірку помітили в індійському ресторані Mr. Chai Wala на вулиці Кантштрассе на заході Берліна. Джолі відвідала столицю Німеччини інкогніто, не розповідала про візит у соцмережах та не брала участі у світських заходах. За інформацією BILD, у кафе з Джолі обідав німецький актор Аугуст Діль. Потім вони разом вирушили на прогулянку.

Джолі та Діль познайомилися у 2008 році в Берліні на зйомках фільму "Безславні виродки" Квентіна Тарантіно. Діль грав там офіцера СС, а Джолі перебувала на майданчику як дружина Бреда Пітта.

Потім Джолі та Діль брали участь у фільмі "Солт", де зіграли сцену поцілунку. Подейкують, що їх особливо поєднує любов до творчості австрійського поета Райнера Марії Рільке. Діль записував його вірші для аудіокниги, а Джолі любить його роман "Записки Мальте Лаурідса Брігге".

Август Діль

Нагадаємо, що донька Пітта та Джолі вирішила жити з батьком.