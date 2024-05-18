Анджеліна Джолі закрутила роман з німецьким актором [ Редагувати ]
Голлівудська зірка Анджеліна Джолі таємно відвідала Берлін для зустрічі з актором Августом Ділем, який зіграв Воланда у фільмі "Майстер і Маргарита".
Цими днями кінозірку помітили в індійському ресторані Mr. Chai Wala на вулиці Кантштрассе на заході Берліна. Джолі відвідала столицю Німеччини інкогніто, не розповідала про візит у соцмережах та не брала участі у світських заходах. За інформацією BILD, у кафе з Джолі обідав німецький актор Аугуст Діль. Потім вони разом вирушили на прогулянку.
Джолі та Діль познайомилися у 2008 році в Берліні на зйомках фільму "Безславні виродки" Квентіна Тарантіно. Діль грав там офіцера СС, а Джолі перебувала на майданчику як дружина Бреда Пітта.
Потім Джолі та Діль брали участь у фільмі "Солт", де зіграли сцену поцілунку. Подейкують, що їх особливо поєднує любов до творчості австрійського поета Райнера Марії Рільке. Діль записував його вірші для аудіокниги, а Джолі любить його роман "Записки Мальте Лаурідса Брігге".
Август Діль
Нагадаємо, що донька Пітта та Джолі вирішила жити з батьком.
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