"Бавовна знайде скрізь": СБУ разом з ГУР уразили цілі одразу в кількох російських містах. Гримало в Туапсе, Новоросійську і тимчасово окупованому Криму. 17 травня, в результаті спільних заходів українських спецслужб, атаковано низку військових об'єктів держави-агресора. Про наслідки наймасовішого нальоту українських безпілотників - далі в нашому матеріалі.

Это станция "Новороссийск". Железнодорожная станция. Тут бочки, только что взорвали одну дроном. Щас еще там дроны летают.

Ніч проти п'ятниці була дуже гарячою для військово-логістичних об'єктів окупантів. Прильоти по російському узбережжю Чорного моря та в тимчасово окупованому Криму.

Міноборони країни-агресорки доповіло: нібито відбило атаку понад ста українських безпілотників, наймасштабнішу від початку великої війни. Дрони вдарили по Краснодарському Краю, Бєлгородській і Курській областях та анексованому українському півострову.

Вибухи лунали в районі мазутного термінала морського порту Новоросійська та на залізничній станції.

Бабах! На эстакаду прилетело. На эстакаду прилетело. Все, нет эстакады у нас. И ризюаров нет у нас больше.

Очевидці нарахували понад 35 вибухів, порт було знеструмлено. Адміністрація Новоросійська забороняла місцевим жителям виходити на вулицю. Уже вдруге цьогоріч дрони навідали туапсинський НПЗ. росіяни саме почали відновлювати підприємство. Горіла й нафтобаза в Бессоновці.

Справжнє фаєр-шоу всю ніч тривало в Севастопольській бухті. Окупаційна адміністрація заявила про атаку повітряних і надводних безпілотників. Прилетіло і по електропідстанції. В місті були перебої з електропостачанням.

Як повідомили інформовані джерела в спецслужбах, ці операції провели СБУ разом з Головним управлінням розвідки Міноборони України.

Вдалим було і полювання на об'єкти окупантів у Криму в ніч проти 15 травня. Опубліковані супутникові знімки наслідків ударів по аеродрому Бельбек. Знищено три літаки. Окрім того, видно одну зруйновану будівлю. За повідомленнями російських блогерів, ще один літак пошкоджений, а також вражено паливний склад. Прилетіло і в радіолокаційну станцію від зенітно-ракетного комплексу С-300 чи С-400.