У суботу, 18 травня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" народна депутатка, представниця Президента України у Верховній Раді ​Галина Михайлюк розповіла про те, які дипломатичні кроки важливо зробити для реалізації пункту "Формули миру" щодо відновлення територіальної цілісності та суверенітету.

По-перше, ми максимально працюємо на всіх дипломатичних фронтах всіх рівнів. Це для отримання підтримки максимальної кількості країн. Сьогодні найважливішим кроком від міжнародної спільноти може стати повноцінна участь у першому глобальному Саміті миру.

"Саміт має затвердити непорушність незалежності, суверенітету та територіальної цілісності держав в межах міжнародно визнаних кордонів, а також встановити необхідність встановити всеосяжний, справедливий і тривалий мир в Україні на підставі статут ООН", - додала вона.

Для України важливо, щоб у саміті взяла участь низка країн, зокрема глобального Півдня. Для завершення глобального Саміту миру в різних країнах буде організована низка тематичних конференцій на рівні міністрів, парламентів. Кожна конференція буде присвячена окремому напрямку мирного процесу, де іноземні партнери зможуть запропонувати свої пропозиції, таким чином, отримаємо цілісне, погоджене з міжнародною спільнотою бачення мирного врегулювання.