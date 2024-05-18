Відсьогодні в Україні запрацювала електронна черга для запису в ТЦК. Наразі програма тестується, тому працює лише в деяких регіонах країни.

"Розпочинаємо тестування нового сервісу від Міноборони - електронної черги до ТЦК та СП", - повідомили в Міноборони.

За даними міністерства, попередній запис вже можливий в 19 ТЦК. Наразі тестування відбувається в окремих центрах

Києва,

Харкова,

Одеси,

Дніпра,

Сум,

Вінниці,

Кропивницького.

Повний перелік закладів, куди можна записатись за допомогою електронної черги можна знайти за посиланням.

Як записатись до е-черги

Виберіть ТЦК та СП, в якому ви перебуваєте на обліку або за місцем вашої актуальної реєстрації.

Введіть ваші персональні дані для запису.

Підтвердьте номер телефону.

Отримайте повідомлення з датою та часом вашого візиту.

Міноборони пояснило, що це лише початок, і надалі дана послуга буде доступна все більшій кількості ТЦК.