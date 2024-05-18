Міноборони запустило е-чергу в ТЦК: як записатись [ Редагувати ]
Відсьогодні в Україні запрацювала електронна черга для запису в ТЦК. Наразі програма тестується, тому працює лише в деяких регіонах країни.
"Розпочинаємо тестування нового сервісу від Міноборони - електронної черги до ТЦК та СП", - повідомили в Міноборони.
За даними міністерства, попередній запис вже можливий в 19 ТЦК. Наразі тестування відбувається в окремих центрах
- Києва,
- Харкова,
- Одеси,
- Дніпра,
- Сум,
- Вінниці,
- Кропивницького.
Повний перелік закладів, куди можна записатись за допомогою електронної черги можна знайти за посиланням.
Як записатись до е-черги
- Виберіть ТЦК та СП, в якому ви перебуваєте на обліку або за місцем вашої актуальної реєстрації.
- Введіть ваші персональні дані для запису.
- Підтвердьте номер телефону.
- Отримайте повідомлення з датою та часом вашого візиту.
Міноборони пояснило, що це лише початок, і надалі дана послуга буде доступна все більшій кількості ТЦК.
по темі
Успішні атаки України на Крим призвели до того, що російська ППО втрачає здатність ефективно прикривати свої об'єкти на окупованому півострові
Відсьогодні в Україні запрацювала електронна черга для запису в ТЦК. Наразі програма тестується, тому працює лише в деяких регіонах країни
У Міноборони пояснили, чи потрібно заброньованим проходити ВЛК
Починаючи з середини травня Місяць набиратиме свою силу, доки не настане енергетично потужна фаза повні