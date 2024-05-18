Депопуляція - можливий сценарій для України. Демографи прогнозують: якщо населення скорочуватиметься темпами 2022-2023 років, то через 2 десятиліття нас буде всього 15 мільйонів. Як Україні врятуватися з демографічного провалля? Як зберегти й відродити націю? Ярина Марків досліджувала тему.

Арінці три дні. Маленька українка першим почула не голос мами, а звуки сирени.

Ангеліна, мати:

Вона маленька ще, так шкода, після пологів важко було спускатись, трохи накрились, трохи подрімали в підвалі, прийшли в палату, вона вже спати не хотіла.

Мамине щастя має вагу 3 кілограми 420 грамів та 55 сантиметрів росту. Дівчата одна до одної ще звикають.

Ангеліна, мати:

Звикаю, щось нове, ночами трошки не спали, першу ніч взагалі ні я, ні чоловік, другу ніч вже трошки легше.

На першу вагітність Ангеліна наважувалася довго. Через війну в країні. Коли дізналася, що при надії - робила все можливе, щоб дитя прийшло в цей світ здоровим.

Ангеліна, мати:

Відколи дізналася, що вагітна, то старалася менше новин читати.

У Чернівецькій області народжуваність різко знизилася, кажуть лікарі.

Василь Ринжук, медичний директор Чернівецького обласного перинатального центру:

Основний фактор - це війна, міграція, це виїзд жінок за межі Чернівецької області, чоловіки на війні - от і причина. Ми дорожимо кожною вагітністю.

Це в нас вже друга, перший у нас хлопчик. А це ми вже прийшли за дівчинкою - Софійка.

Наталя народила дівчинку 13 травня в одному з пологових Миколаєва. Розповідає, попри страх від постійних обстрілів, народжує вдруге у рідному місті.

Наталя, породілля:

Сьогодні було страшно, зранку бахкало. Усі за малят схопилися, повибігали.

Чекаємо на тата, він у нас військовий, захищає нас, але ми сподіваємось, що йому дадуть трохи відпустки, щоб побачити дівчинку.

Андрій Грибанов, медичний директор пологового будинку № 3:

У зв'язку із масовою евакуацією жіночого населення, народжуваність у 2022 році зменшилась суттєво. Якщо в нас середня кількість пологів на місяць могла бути 120-140, то найменший у нас був квітень 2022 року - було 28 пологів.

Україна в демографічній кризі. Депопуляція. Нас вже не 40 мільйонів. Максимум 28. Такі соціологічні дані.

Ганна Ятвецька, кандидат соціологічних наук, доцент кафедри міжнародних відносин, суспільних комунікацій та ІТ-права Державного університету інтелектуальних технологій і зв'язку:

Депопуляція - це вже не наше майбутнє. Це наше сьогодення! Впродовж 30 років незалежності ми бачимо, що в нас зменшилось населення на майже 11 мільйонів. Знову ж таки за офіційною статистикою.

З повномасштабним вторгненням знизився в Україні й показник фертильності - кількість дітей, народжених однією жінкою упродовж репродуктивного періоду. У 2023 році народилося найменше немовлят за всі роки незалежності, повідомили в Мін'юсті.

Ганна Ятвецька, кандидат соціологічних наук, доцент кафедри міжнародних відносин, суспільних комунікацій та ІТ-права Державного університету інтелектуальних технологій і зв'язку:

Для того, щоб у нас населення відтворювалося один до одного, то потрібно, щоби чоловік та жінка народили теж хоча б 2 дитини.

У нас ніколи не було відтворюваності наявного населення, коментує соціолог. А з початком великої війни ситуація погіршилася. Це по-перше. А по-друге:

Дарія Марчак, перший заступник Міністра соціальної політики України:

Навіть до війни в Україні середня тривалість життя була суттєво коротша, ніж в країнах ЄС. І ключовою причиною було власне те, що українські чоловіки дуже рано помирають. І через онкологію. Нездоровий спосіб життя. Третя причина падіння демографії - це негативна міграція.

На думку експертів, більшість біженців залишаться на чужині. Багатьом українцям просто нема куди повертатись - вони втратили дім або ж він тимчасово окупований росією. Необхідна державна політика щодо надання житла, коментує Ганна Ятвецька. Депутати ж зі свого боку пропонують заохотити українців народжувати - грошима. А саме - збільшити суму так званих "дитячих" виплат й прив'язати її до прожиткового мінімуму - відповідний законопроєкт внесли в Раду. Згідно з документом, при народженні первістка держава має надати допомогу в розмірі, що дорівнює ста п'ятдесяти прожитковим мінімумам. На березень 2024 року - це 384 з половиною тисячі гривень.

Дарія Марчак, перший заступник Міністра соціальної політики України:

З погляду міжнародних досліджень, набагато більш дієвою політикою для того, щоби підтримувати рівень народжуваності, є інвестиції в інфраструктуру. Створювати умови, в яких родина і жінка будуть відчувати себе економічно незалежною та самостійною. Впевненою в майбутньому.

Стати батьком можна навіть через кілька років після смерті. Продовжити рід цвіту нації - захисників України - допоможе кріоконсервація - заморожування статевих клітин.

Аліна Горбенко, репродуктолог, акушер-гінеколог, лікар УЗД:

Зараз 70 відсотків пар наших пацієнтів це пари, де хтось є військовослужбовцем. Тобто він приїхав, кріоконсервував свій матеріал. Дружина ходить, планує вагітність. А він повертається на фронт. Ось 1 пара в нас вже повністю пройшла цей шлях і народила двох чудових хлопчиків. Дем'яна та Льоню.

Кріоконсервація для воїна - це надія на майбутнє. В усіх сенсах. Шанс стати батьком, навіть попри травми та поранення.

Аліна Горбенко, репродуктолог, акушер-гінеколог, лікар УЗД:

Це найбільш незахищений орган чоловіка. Тому це може вплинути на репродуктивну функцію в майбутньому. І треба про це думати вже зараз.

При цьому, додає репродуктолог, збільшився попит і на заморозку яйцеклітин. Але не серед військовослужбовиць. Адже, якщо чоловікові для здачі всіх аналізів і біоматеріалу знадобиться один день, то для жінки процедура значно складніша:

Аліна Горбенко, лікар-репродуктолог:

Для жінки це має бути гормональна стимуляція приблизно 2 тижні. Тобто на один день приїхати у відпустку, аби жінка здала яйцеклітини, вона, на жаль, не зможе.

Ця київська клініка репродуктивного здоров'я зберігає клітини воїнів ЗСУ безкоштовно.

Аліна Горбенко, репродуктолог, акушер-гінеколог, лікар УЗД:

Так, дороговартісна процедура. І підтримка держави, звісно ж, потрібна для населення, тому що тоді ми зможемо більш широко пропонувати всі ці послуги. І зможемо зберегти наш генофонд.

Володимир Зеленський вже підписав закон задля збереження генофонду українського народу. Документ врегульовує право сім'ї полеглого військовослужбовця чи військовослужбовиці на біологічне батьківство. Репродуктивні клітини захисників не утилізуватимуть (як було прописано в попередній, скандальній версії), а навпаки - безкоштовно зберігатимуть упродовж 3-х років. Полеглі українські герої таки матимуть нащадків.