Українські зенітники збили російський Су-25 на Донеччині [ Редагувати ]
Українські військові зі 110 бригади збили над Донеччиною російський Су-25.
Про це повідомляється на сторінці 110 окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка.
Зазначається, що це вже четвертий Су-25, який збили бійці бригади.
Нині його рештки дотлівають в одній з донецьких посадок. Наше небо стане пеклом для окупантських пілотів! Наш номер бригади стане для них нічним кошмаром! — підкреслили на сторінці бригади.
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