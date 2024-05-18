Підполковник авіації Денис Василюк загинув під час виконання бойового завдання. Він був начальником штабу та першим заступником командира авіаційної ескадрильї.

Про це повідомили на сторінці 831-ї бригади тактичної авіації.

Обставини та місце загибелі військового не вказуються, відомо лише, що це сталося днями під час виконання бойового завдання.

У бригаді зазначили, що з початку повномасштабного вторгнення Василюк здійснив десятки бойових вильотів і був повним кавалером ордену «За мужність».