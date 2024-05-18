На війні загинув пілот-винищувач та начальник штабу Денис Василюк [ Редагувати ]
Підполковник авіації Денис Василюк загинув під час виконання бойового завдання. Він був начальником штабу та першим заступником командира авіаційної ескадрильї.
Про це повідомили на сторінці 831-ї бригади тактичної авіації.
Обставини та місце загибелі військового не вказуються, відомо лише, що це сталося днями під час виконання бойового завдання.
У бригаді зазначили, що з початку повномасштабного вторгнення Василюк здійснив десятки бойових вильотів і був повним кавалером ордену «За мужність».
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