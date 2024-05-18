Президент України Володимир Зеленський під час інтерв'ю французькому інформагентству AFP. Скриншот з відео

Цього тижня Збройні сили України зміцнили свої позиції на Харківському напрямку.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні.

Дякую всім нашим воїнам та підрозділам Сил оборони України, які й на цьому тижні довели, що російська держава платитиме за все, що вона робить проти наших людей, нашого суспільства", - сказав президент.

Він також подякував українським військовим, що продовжують обороняти кордон.