Цього тижня ЗСУ додали більше впевненості Харківському напрямку, - Зеленський [ Редагувати ]
Цього тижня Збройні сили України зміцнили свої позиції на Харківському напрямку.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні.
Дякую всім нашим воїнам та підрозділам Сил оборони України, які й на цьому тижні довели, що російська держава платитиме за все, що вона робить проти наших людей, нашого суспільства", - сказав президент.
Він також подякував українським військовим, що продовжують обороняти кордон.
Я дякую кожному нашому воїну, які проявили достатню стійкість і змогли за цей тиждень додати більше впевненості, зокрема, Харківському напрямку. Окупант втрачає свою піхоту і техніку – відчутно втрачає, хоча так само як і у 2022 році, розраховував на швидке просування по нашій землі, - наголосив Зеленський.
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