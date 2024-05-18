19 травня відключення електроенергії плануються лише у двох областях — "Укренерго" [ Редагувати ]
У неділю, 19 травня, протягом доби можливі аварійні відключення побутових та промислових споживачів на Полтавщині та Харківщині.
Про це повідомляє НЕК "Укренерго".
Причиною ймовірних відключень є проведення аварійно-відновлювальних робіт на енергооб'єктах у цих регіонах після ударів дронів 18 травня. В інших регіонах відключення не прогнозуються.
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