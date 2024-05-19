Найбільше гірничо-металургійне підприємство України "АрселорМіттал Кривий Ріг" змушене залучати до роботи жінок через масовий призов чоловіків на військову службу. Про це виданню Financial Times розповів виконавчий директор підприємства Мауро Лонгобардо.

За його словами, з лютого 2022 року до Сил оборони мобілізували майже 3,5 тис. співробітників заводу. Загалом на підприємстві працює 18 тис. людей.

Якщо мобілізація триватиме, у нас буде замало персоналу для роботи. Ми говоримо тут про існування компанії.

Financial Times зазначає, що активний прийом жінок на роботу спрямований на заміну не лише мобілізованих чоловіків, а й тих, хто незаконно виїхав з України після початку російського вторгнення у лютому 2022 року.

Газета звертає увагу на те, що жінки працювали на "АрселорМіттал Кривий Ріг" і до початку повномасштабної війни. Однак раніше вони переважно займали адміністративні посади. Тепер українки все частіше займаються фізичною працею.

Згідно з українським законодавством, для працевлаштування на "АрселорМіттал Кривий Ріг" чоловікам необхідно зареєструватися у військкоматі. Цей захід, звертає увагу Financial Times, також впливає на співвідношення чоловіків та жінок у колективі.

Нагадаємо, З 18 травня в Україні діє новий закон про мобілізацію, який прибирає категорію "обмежено придатний". Тепер усі чоловіки, які раніше набули цього статусу, автоматично втрачають право на відстрочку та зобов'язані повторно пройти медичну комісію, за результатами якої їх визнають придатними або непридатними для служби.