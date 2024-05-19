У неділю, міністр оборони Словаччини Роберт Каліняк заявив, що одужання прем'єр-міністра країни Роберта Фіцо після замаху займе щонайменше кілька тижнів, повідомляє Aktuality.

Він підтвердив, що найближчим часом транспортування прем'єра до Братислави не планують, і той залишається під наглядом лікарів лікарні в Банській Бистриці.

Ми вважаємо, що прем'єр-міністр фізично достатньо сильний, щоб вірити в його швидке одужання, хоча ми можемо розраховувати на це щонайменше через кілька тижнів.

Міністр також повідомив, що із понеділка він більше не інформуватиме громадськість про стан здоров'я Фіцо, але регулярні заяви публікуватиме лікарня в Банській Бистриці.

Очікують, що лікарі оприлюднюватимуть нову інформацію щодня близько полудня за місцевим часом.

За словами заступника директора лікарні Мілана Урбані, на основі сьогоднішньої ранкової консультації лікарі можуть констатувати, що життя прем'єра наразі поза загрозою.

Однак його стан все ще дуже важкий, і йому потрібен тривалий час та спокій для одужання. Ми віримо, що все піде в хорошому напрямку.

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