Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо у важкому, але стабільному стані. Таку інформацію повідомляють зі Словаччини. Напередодні на очільника уряду країни скоєно замах. Нападника затримали та вже висунули звинувачення - за напад на главу уряду він може сісти за ґрати довічно.

Злочин вже засудили чимало європейських і світових лідерів. У самій Словаччині вважають: це політично вмотивований замах на вбивство. У деталях - розбиралися наші кореспонденти.

5 пострілів пролунали в момент, коли Роберт Фіцо вийшов після виїзного засідання уряду. Стріляли з велелюдного натовпу.

Політик упав на землю, охорона вмить занесла його до машини й вивезла.

Любіца Валкова, свідок:

Ми хотіли потиснути руку прем'єр-міністру, я фотографувала, як він виходив. Раптом почули ніби якийсь удар. Подумали, що хтось пожартував і жбурнув петарду. Це перше, що спало на думку…

Гелікоптером швидкої допомоги Фіцо доставили до найближчої лікарні містечка Банська Бистриця. Мовляв, до Братислави могли б не довезти - місто за 200 кілометрів. А допомога була потрібна негайно. Згодом повідомляють: політику тричі поцілили у груди та живіт, виникла внутрішня кровотеча.

Матуш Сутай Есток, міністр внутрішніх справ Словаччини:

За словами лікарів, прем'єр-міністр у важкому стані, його життя під загрозою. Він досі в операційній.

Підозрюваного в нападі затримали. Це 71-річний поет і письменник Юрай Цинтула. На зброю, якою поцілив у Фіцо, мав законний дозвіл.

Юрай Цинтула, підозрюваний:

Я не згоден з політикою уряду. Свободи слова немає. Чому ліквідовують засоби масової інформації? Що буде далі?

Згодом стало відомо: Цинтула міг мати зв'язки з проросійською воєнізованою групою. Та співпрацювала з місцевим відділенням кремлівських байкерів "Нічні вовки". Інформація поки що не підтвердилася. За замах на вбивство високопосадовця Цинтулі загрожує від 25 років за ґратами до довічного ув'язнення.

Лікарню, де рятують Фіцо, цілодобово й зусібіч охороняє поліція. Після 5-годинної операції медикам вдалося стабілізувати пацієнта. Та говорити, що загроза минула, зарано, кажуть лікарі. У Братиславі скликають позачергове засідання уряду та Ради з нацбезпеки - спланувати роботу, доки прем'єр-міністр одужуватиме.

Зузана Чапутова, президент Словаччини:

Ми всі шоковані жахливим замахом на Роберта Фіцо. Це не просто напад на людину - це напад на демократію. Прошу всіх утриматися від поспішних суджень. Думайте про найважливіше - щоби прем'єр-міністр якнайшвидше одужав.

Чи не першим напад на Фіцо засудив його найближчий товариш у ЄС угорський прем'єр Віктор Орбан. Нажаханий тим, що сталося - так у соцмережах прокоментував подію президент Франції Еммануель Макрон. Рішуче засудив замах президент України Володимир Зеленський. Один за одним з аналогічними заявами виступили чи не всі лідери ЄС і США.

Карін Жан-П'єр, речниця Білого дому:

Президент Байден глибоко стурбований тим, що сталося, та молиться за швидке одужання Роберта Фіцо. Наші думки з його родиною та словацьким народом. Наші посольства в тісному контакті з урядом країни й готові допомогти за потреби.

59-річний Роберт Фіцо нині втретє очолює словацький уряд. Політик відомий відвертими симпатіями в бік кремля, зокрема, вважає, що війна на Донбасі почалася з вини Києва. А вже після повномасштабного вторгнення виступив проти постачань Україні зброї та боєприпасів, і не пропускав допомогу від інших через словацьку територію. Також політик не підтримує вступ України до ЄС і НАТО. Утім, у квітні цього року частково змінив риторику, мовляв, суверенітет України необхідно поважати. А присутність російських солдатів на чужій території - порушення міжнародного права.