Українці можуть подати заяву до міжнародного реєстру збитків через "Дію" [ Редагувати ]
Українці, чиє житло було пошкоджено від обстрілів окупантів, можуть подати заяву до міжнародного реєстру за допомогою телефону.
Про це повідомляється на сторінці "Дії" в Telegram.
Зазначається, що українці, які мають акт про обстеження від місцевої влади про зруйноване або пошкоджене житло, можуть допомогти сформувати фундамент для отримання репарацій від РФ.
"Важливо, щоб кожен акт про обстеження від місцевої влади потрапив до реєстру", - йдеться в тексті.
У "Дії" додали, що спільними зусиллями вдасться зафіксувати реальні масштаби збитків від російської агресії та прискорити запуск компенсаційного механізму. Детальніше про те, як подати заяву, можна дізнатися перейшовши за посиланням.
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