Купуючи посвідчення водія варто не забувати про наслідки. Окрім штрафу від правоохоронців можна натрапити й на шахрайські махінації від самих "продавців".

Правоохоронці нагадали, що підроблені посвідчення водія хоч і можуть бути схожі на оригінали, проте вони все одно не відображаються у державних реєстрах, застосунку "Дія" чи в Кабінеті водія.

Водночас, з метою отримання фінансових даних користувачів, шахраї створюють фішингові ресурси з пропозицією продажу нібито справжніх посвідчень водія. У такий спосіб аферисти отримують доступ до електронних гаманців громадян і надалі привласнюють гроші потерпілих.

Закликаємо не користуватися послугами шахраїв, чесно складати іспити та отримувати посвідчення водія у сервісному центрі МВС.

Крім цього в Україні діє закон, який забороняє використання завідомо підробних документів. Це карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців.