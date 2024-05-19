Українка Маргарита Песоцька здобула ліцензію на Олімпійські ігри-2024 у настільному тенісі. Путівку українці принесла перемога над угоркою Георгіною Поту на Європейському олімпійському відборі.

Про це повідомляє Національний олімпійський комітет.

"У Сараєво завершився Європейський олімпійський відбір з настільного тенісу. У поєдинку за останню пʼяту ліцензію українка здолала угорку Георгіну Поту (4:3) і здобула перепустку на треті для себе Олімпійські ігри", - розповіли в НОК.

Раніше путівку на Олімпіаду в Парижі завоював інший українець - Ярослав Жмуденко.