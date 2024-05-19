В листопаді 2023 року у редакцію одного з українських інформаційних порталів звернувся киянин, який на той час був військовослужбовцем 47-ї бригади ЗСУ, Федір Кубасов. З його слів, дружина Єлизавета Птиця, яка є відомим психоаналітиком, прагне залишити його без помешкання, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 26 д, кв. 52, через неправомірні дії «рейдерів». Журналіст видання Pravda NEWS Юрій Іванов взяв інтерв’ю у Ф. Кубасова і зняв сюжет, після чого розмістив його у себе на YouTube каналі.

В кінці вищезгаданої публікації редакція видання залишила можливість іншій стороні конфлікту - Єлизаветі Птиці - висловити свою позицію щодо даного інциденту.

Адвокат Колокольніков В. А., який діяв в інтересах своєї клієнтки - Єлизавети Птиці, на підставі договору про надання правової допомоги, звернувся з листом у письмовій формі на офіційну електронну адресу видання, в якому висвітлив її позицію стосовно ситуації.

Лист був наступного змісту:

«Моя клієнтка є власницею квартири №52 за адресою: м. Київ, вул. Дніпровська набережна 26-Д, згідно договору купівлі-продажу квартири від 30.06.2015 р. та шлюбного договору від 29. 09. 2023 р. (далі по тексту – квартира).

На момент виходу даного матеріалу, моя клієнтка протягом трьох останніх років проживала на орендованій квартирі, яку винаймала за власні кошти.

Моя клієнтка була вимушена виїхати з власної, вищевказаної квартири через постійний психологічний тиск та постійні сварки, що ініціювались її чоловіком.

Кубасов Ф., в свою чергу, залишився жити за вищевказаною адресою в квартирі, аргументуючи це тим, що, з його слів, в нього не було коштів орендувати окрему квартиру.

Протягом останніх трьох років, моя клієнтка намагалась налагодити відносини з Кубасовим Ф. Вони постійно спілкувались, останній постійно відвідував помешкання, яке орендувала моя клієнтка, періодично проживав в ньому. Також Єлизавета Птиця пропонувала йому психологічну допомогу фахівців, сімейного психолога та всіляко матеріально підтримувала та забезпечувала свого чоловіка, включно до серпня 2023 року.

Крім того, моя клієнтка повністю забезпечила його всім необхідним військовим обладнанням та амуніцією, фінансово підтримувала весь час Кубасова Ф., коли він вступив до лав ЗСУ в жовтні 2022 року. Відбір саме в 47 бригаду вони проходили разом.

В середині червня 2023 року, коли Кубасов Ф. повернувся до м. Києва на лікування. Він фактично продовжив проживати в квартирі за адресою Дніпровська набережна 26-Д квартира 52 і з тих пір і до часу виходу інтерв’ю він не перебував та не перебуває в зоні бойових дій.

З його слів, він отримав травму коліна.

На той час, моя клієнтка вже знала про те, що вона далеко не єдина жінка в житті її чоловіка, яка його підтримує фінансово та морально, але нею було прийнято рішення, не зважати на цей факт, списавши це на моральний стан Кубасова Ф., який виник під час довгого навчання в лавах ЗСУ.

Шлюбний договір було підписано 29.09.2023р. моєю клієнткою та її чоловіком Кубасовим Федором за спільним погодженням.

Із положеннями та самим змістом шлюбного договору Кубасов Ф. був заздалегідь ознайомлений через листування. Проект договору йому було надіслано на месенджер.. Текст надісланого файлу повністю співпадає з оригіналом в подальшому підписаного ним документу (переписка збережена).

Ознайомившись з документом, Кубасов Ф. відповів текстовим повідомленням: «договір шаблонний, вивчаю» і погодився прибути на призначений час та місце, для зустрічі з нотаріусом. Зустріч відбувалась в присутності сторін та нотаріуса, в квартирі, де мешкає моя клієнтка із дотриманням всіх вимог законодавства України.

На початку жовтня 2023 року, моя клієнтка дізналася про те, що до її квартири, в якій досі зберігаються її побутові та цінні речі, періодично навідуються особи жіночої статі.

Також вона стала свідком присутності в квартирі особи жіночої статі, особу якої ми поки не розкриваємо, її особистих речей, що однозначно свідчили про тривалий час її проживання у вказаній квартирі.

Сам Кубасов Ф. цю інформацію підтвердив та повідомив, що у нього вже давно є інша жінка, з якою він бажає створити нову сім’ю і має наміри проживати в цій квартирі разом із нею. Після багатьох спроб спілкування з метою мирного вирішення питання, моя клієнтка отримала погрози, які зафіксовані на різних носіях, заборону відвідувати квартиру, блокування телефону.

Таким чином, Кубасов Ф. фактично заборонив моїй клієнтці перебувати і користуватися своєю ж квартирою.

Тому, моєю клієнткою було запропоновано Кубасову Ф. розірвати шлюб та, не дивлячись на умови шлюбного договору (згідно з умовами якого квартира, за адресою м. Київ, Дніпровська набережна 26-Д, кв. 52 повністю належить на праві приватної власності моїй клієнтці), в якості жесту доброї волі, продати квартиру та поділити грошові кошти від її продажу порівну.

Крім того, було запропоновано оплатити Кубасову Ф. проживання на орендованій квартирі, на весь період, поки буде здійснюватись продаж квартири (ці факти були зафіксовані СМС-перепискою між представниками клієнтки та Кубасовим Ф.).

З цього моменту, Кубасов Ф. почав ще агресивніше себе поводити, забороняти моїй клієнтці наближатись до квартири, писати її батькам погрози в смс повідомленнях, ігнорувати її дзвінки та дзвінки її адвокатів. Всі матеріали з комунікацією зафіксовані і збережені.

В той же час, справа про розірвання шлюбу з її чоловіком Кубасовим Федором наразі перебуває в процесі судового розгляду.

Так, 09.11.2023 року, моя клієнтка, повертаючись до квартири, виявила зміну замків у вхідних дверях, що перешкоджало доступу до квартири для моєї клієнтки, яка, станом на сьогодні, є єдиним її власником.

Того ж дня, моя клієнтка, побоюючись за своє майно, яке залишалось на той момент в квартирі, не розуміючи подальших можливих дій Кубасова Ф, невідкладно викликала працівників поліції, адвокатів, довірену особу та зафіксувала вказаний факт.

Тоді ж була викликана спеціалізована служба з відкриття замків, працівник якої, під відеозапис з бодікамер працівників поліції, відчинив квартиру.

Зайшовши в квартиру з працівниками поліції, в присутності адвоката та самої клієнтки, був здійснений огляд квартири, складений відповідний протокол, а також були замінені серцевини замків у вхідних дверях в квартиру, про що було повідомлено самого Кубасова Ф.

Моя клієнтка, заздалегідь розуміючи можливі наміри Кубасова Ф. проникнути до квартири повторно, залишила в квартирі двох своїх представників, яких Кубасов Ф. представив журналісту Юрію Іванову «ЯК РЕЙДЕРІВ», які близько опівночі сповістили її про спробу повторного зламу замків та спрацювання охоронної сигналізації в квартирі. Нагадаю, що поняття «рейдер» використовується, як самовільне захоплення чужої власності, отже зі слів Кубасова Ф., моя клієнтка захопила свою власну квартиру.

Представники моєї клієнтки невідкладно викликали наряд поліції, адвоката та уповноваженого представника моєї клієнтки.

Протягом цієї ночі та наступної доби, Кубасов Ф. та його представники, перебуваючи біля дверей квартири у військовій формі, погрожували фізичною розправою представникам моєї клієнтки та їй особисто, в разі якщо ті спробують проникнути до квартири.

Зокрема, ввечері 10.11.2023 року, на місце події знову прибули представники моєї клієнтки, а також черговий патруль поліції. Побачивши представників поліції, вказані особи у військовій формі, відійшли від квартири.

З прибуттям слідчо-оперативної групи поліції, представники моєї клієнтки, розтлумачили Кубасову Ф. положення шлюбного договору та Сімейного кодексу України, та вчергове озвучили йому пропозицію клієнтки стосовно продажу квартири, поділу грошових коштів за її продаж, а також оплати Кубасову Ф. його проживання на орендованій квартирі, на весь період, поки буде здійснюватись продаж квартири.

На даний час, ніхто з представників Кубасова Ф. не виходить на зв’язок, свої особисті речі з квартири він забирати відмовляється та не йде на жодний контакт, унеможливлюючи вирішення вказаного спору в позасудовому порядку.

22.11.2023 року, близько 18-00, Кубасов Ф. вчергове, самовільно замінив замки у вхідних дверях в квартиру, пошкодивши двері та зламавши охоронну сигналізацію, перебував в квартирі із своїм адвокатом, що є порушенням законодавства з боку останнього, близько 3-4 годин.

Того ж дня, близько опівночі, представники моєї клієнтки, разом з представниками поліції, вчергове прибули до квартири.

Через зачинені двері жіночий голос повідомив, що у неї немає ключів, тому вона не може відчинити двері та впустити працівників поліції.

Тоді ж була викликана спеціалізована служба з відкриття замків, працівник якої, під відеозапис з бодікамер працівників поліції, відчинив квартиру та виявив, що двері були замкнені зсередини.

Також вони побачили в самій квартирі не Кубасова Ф., якому нібито не було де проживати, а його немічну матір, у віці понад 80 років.

Невдовзі до квартири прибув сам Кубасов Ф., який перебував у вкрай агресивному стані. Йому вчергове було роз’яснено злочинність дій, які ним вчинюються, а також стосовно нього як кривдника було складено терміновий заборонний припис.

Незважаючи на недостовірність наданої Кубасовим Ф. інформації, наклеп та паплюження честі та гідності моєї клієнтки, вона готова виконати пропозицію, що неодноразово викладена вище. Нагадаю, що багато матеріалів та відомих нам фактів щодо дій Кубаосва Ф, його бачення ситуації та пояснень в інтерв’ю, публікацій в соціальних мережах, ми залишаємо конфіденційними в інтересах Кубасова Ф, тому що позиція та гідність моєї клієнтки не дозволяє їй діяти в такий ганебний спосіб як діє Кубасов Ф.

Сподіваємось на Вашу професійну допомогу у розміщенні пропозиції моєї клієнтки до Кубасова Ф. та підтверджуємо відкритість її представників до подальшої комунікації.

Враховуючи вищевикладене, прошу вважати цей лист офіційною позицією моєї клієнтки щодо даного інциденту».