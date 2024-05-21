Сили оборони утримують позиції в найгарячіших точках, подекуди контратакують - Генштаб [ Редагувати ]
Сили оборони продовжують утримувати позиції у найгарячіших точках фронту. Подекуди контратакують.
Протягом минулої доби, 20 травня, відбулось 112 бойових зіткнень. Терористи 4064 ради відкрили вогонь по позиціях наших бійців, а також мирних населених пунктах.
Повітряні сили, ракетні війська, а також артилерія вдарили по:
- 20 районах зосередження ворожого особового складу;
- району зосередження військової техніки;
- пункту управління;
- артилерійському засобу;
- складу боєприпасів;
- засобу протиповітряної оборони (ППО).
Сили оборони зосереджують зусилля на Таврійському, Донецькому й Слобожанському операційних районах, аби зірвати плани ворога щодо просування у Донецькій, Луганській та частині Харківської областей. Зокрема посилюються позиції вздовж державного кордону України з Росією.
"У найгарячіших районах фронту українські воїни тримають позиції та нищать загарбника, подекуди контратакують", - додає Генштаб.
Від початку сьогоднішньої доби вже відбулось 37 бойових зіткнень.
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