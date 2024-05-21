Десять українських військових пройшли у Нідерландах навчання з обслуговування винищувачів F-16.

Про це повідомляє Міноборони Нідерландів.

Згідно з повідомленням, українці навчилися обслуговувати всі важливі для льотчика-винищувача деталі, зокрема шоломи, кисневі системи та парашути на борту.

Навчання також включало складання та перевірку рятувального комплекту. Це дозволяє пілоту вижити протягом кількох днів після вимушеної посадки. Крім іншого, він містить їжу та ліки.

"Навчання готує слухачів до всіх можливих ризиків, пов'язаних з місією F-16. Зрештою, це також забезпечить кращий захист українських пілотів", - йдеться в повідомленні.

Програма занять складена за кластером "Техніка безпеки польотів". "Пілоти F16 фактично віддають свої життя до рук військових, які обслуговують літак. У момент зльоту вони знають, що можуть покластися на знання та навички цих людей і що літак гаразд", - зазначають у Міноборони Нідерландів.