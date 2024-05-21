У ніч на 19 травня у тимчасово окупованому Севастополі Сили оборони вразили російський ракетний корабель "Циклон". Про це повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00 21 травня.

За уточненою інформацією, в ніч на 19 травня Сили оборони України уразили в Севастополі російський ракетний корабель "Циклон" проекту 22800.

Раніше повідомлялося, що у Криму ракетним ударом знищили морський тральщик "Ковровець".

"Циклон" - малий ракетний корабель (МРК) проекту "Каракурт", який об'єднує серію багатоцільових малих ракетно-артилерійських кораблів з керованим ракетним озброєнням ближньої морської зони. Він є носієм крилатих ракет "Калібр".

Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук заявляв, що "Циклон" був останнім наводним носієм крилатих ракет "Калібр" у Криму.

За два роки повномасштабної війни Сили оборони України знищили або вивели з ладу третину кораблів Чорноморського флоту рф.