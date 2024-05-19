Сили оборони знищили російський тральщик "Ковровець" - Генштаб [ Редагувати ]
Силами оборони України знищили морський тральщик "Ковровець". Про це повідомив Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні 19 травня.
Жодних подробиць знищення ворожого корабля не наводиться, але росіяни повідомляли про ракетний удар по Севастополю у ніч проти 19 травня.
"Ковровець" (бортовий №913) - морський тральник проекту 266М, призначений для пошуку та знищення морських мін, проведення кораблів та суден через мінні загородження. Екіпаж - 68 осіб.
"Ковровець" увійшов до складу Чорноморського флоту СРСР 8 листопада 1974 року.
За два роки повномасштабної війни Сили оборони України знищили або вивели з ладу третину кораблів Чорноморського флоту рф.
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