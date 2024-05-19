Силами оборони України знищили морський тральщик "Ковровець". Про це повідомив Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні 19 травня.

Жодних подробиць знищення ворожого корабля не наводиться, але росіяни повідомляли про ракетний удар по Севастополю у ніч проти 19 травня.

"Ковровець" (бортовий №913) - морський тральник проекту 266М, призначений для пошуку та знищення морських мін, проведення кораблів та суден через мінні загородження. Екіпаж - 68 осіб.

"Ковровець" увійшов до складу Чорноморського флоту СРСР 8 листопада 1974 року.

За два роки повномасштабної війни Сили оборони України знищили або вивели з ладу третину кораблів Чорноморського флоту рф.