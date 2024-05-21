Україна та Швеція сьогодні розпочали переговори про укладання двосторонньої угоди про співробітництво у сфері безпеки. Обидві сторони узгодили подальші кроки для завершення остаточного тексту документа.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента України.

Українську делегацію очолює керівник ОПУ Андрій Єрмак, але заступник Ігор Жовква вів перемовини сьогодні.

Сторони обговорили проєкт документа та узгодили подальші кроки для швидкого завершення його фіналізації та підписання.

Важливо, що сьогодні ми ведемо переговори зі Швецією як із новим членом НАТО. Розраховуємо на подальше поглиблення двостороннього безпекового співробітництва зі Швецією за всіма стратегічними напрямами, що знайде відображення в нашій двосторонній угоді, – сказав Жовква.

Нагадаємо, Європейський союз схвалив передачу Україні доходів від заморожених активів росії.