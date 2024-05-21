Російські війська 21 травня завдали поранень сімом жителям Херсонської громади, одна людина у тяжкому стані.

Про це у Телеграмі повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

На цю годину у Херсонській міській територіальній громаді внаслідок обстрілів з боку російських окупаційних військ поранені семеро людей, - написав Мрочко.

За його словами, три жінки, 1947, 1949, 1955 років народження, та чоловік, 1953 року народження, отримали легкі травми внаслідок атаки на Антонівку, коли російські війська скинули вибухівку з дрона. Усім пораненим надали медичну допомогу, і вони проходитимуть лікування амбулаторно.

Крім того, близько 16:00 з тимчасово окупованого лівого берега армія рф обстріляла багатоповерхівки у Шуменському мікрорайоні Херсона. Внаслідок атаки були поранені 15-річний підліток та дві жінки, 50 і 71 років, які перебували на вулиці під час обстрілу. 50-річна жінка зараз у тяжкому стані.