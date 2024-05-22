Навчання росії із застосуванням ядерної зброї покликані налякати політиків країн Заходу та змусити їх добровільно вдатися до вигідних агресору дій.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Зазначається, що кремль продовжує бряцати ядерною зброєю в рамках кампанії рефлексивного контролю для впливу на західних політиків, що ухвалюють рішення. Про це свідчать навчання Південного військового округу з використанням ядерної зброї, що почалися напередодні.

Один із прокремлівських блогерів прямо пов'язав навчання зі спробами вплинути на ухвалення рішень на Заході - зокрема, з нещодавніми дискусіями щодо обмежень на використання Україною західних озброєнь для ураження військових цілей на території росії.

Це підтверджує оцінку ISW, що російські випробування тактичної ядерної зброї є частиною кампанії кремля з рефлексивного контролю. Агресор часто використовує ядерне брязкання шаблями, щоб вплинути на тих, хто приймає рішення на Заході, і схилити їх до "капітуляції".

"Рефлексивний контроль є ключовим елементом російського інструментарію гібридної війни - це тактика, що спирається на формування супротивника за допомогою цілеспрямованої риторики та інформаційних операцій таким чином, щоб він добровільно вдався до вигідних Росії дій", - йдеться у звіті.

В Інституті зазначили, що політика США і Заходу, яка обмежує здатність ЗСУ атакувати військові цілі у росії, серйозно підриває здатність України захистити себе від нинішніх російських наступальних операцій на півночі Харківської області або в будь-якій зоні вздовж міжнародного кордону, де російські війська можуть вирішити провести наступальні операції в майбутньому.