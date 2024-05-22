Окупанти вдарили по Харкову керованим боєприпасом: горить АЗС [ Редагувати ]
У середу, 22 травня, о 13:45, окупанти завдали удару по Харкову. Попередньо, керованим боєприпасом. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Є загоряння на цивільній автозаправній станції, пошкоджено кафе.
Інформація щодо постраждалих уточнюється.
Як розповів мер Харкова Ігор Терехов, під ударом був Шевченківський район міста. Боєприпас влучив біля житлової забудови, поряд будинки, магазини, транспорт, дитячий майданчик.
Раніше ми писали про те, що росіяни обстріляли автомобіль поліції під час евакуації в Харківській області.
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