Почнуть діяти раніше: графіки відключень світла змінили [ Редагувати ]
У середу, 22 травня, графіки погодинних відключень електропостачання почнуть діяти раніше. Про це повідомляється в Telegram-каналі "Укренерго".
Графіки погодинних відключень світла для промислових, а також побутових споживачів по усій території України почнуть діяти з 19:00. Перед цим, очікувалось, що вони діятимуть з 20:00.
Причина перенесення полягає у збільшенні хмарності, яка заважає роботі СЕС.
Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не обмежується.
Раніше ми писали про те, що в Сумах аварійне вимкнення світла.
по темі
Відключення світла в Україні сьогодні, 22 травня, почнуться з 20:00. Раніше планувалося, що обмежування введуть з 18:00
У вівторок, 21 травня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" заступник міністра енергетики Микола Колісник розповів, чи є потреба застосування графіків та які причини
Служба безпеки України (СБУ) затримала в Харкові студента.
Будівельна індустрія продовжує динамічно розвиватися, адаптуючись до викликів часу та потреб сучасного суспільства
У вівторок, 21 травня, у Києві протягом усього дня застосовуватимуться графіки відключення світла