У середу, 22 травня, графіки погодинних відключень електропостачання почнуть діяти раніше. Про це повідомляється в Telegram-каналі "Укренерго".

Графіки погодинних відключень світла для промислових, а також побутових споживачів по усій території України почнуть діяти з 19:00. Перед цим, очікувалось, що вони діятимуть з 20:00.

Причина перенесення полягає у збільшенні хмарності, яка заважає роботі СЕС.

Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не обмежується.

Раніше ми писали про те, що в Сумах аварійне вимкнення світла.