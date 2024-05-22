У Сумах 22 травня сталося аварійне відключення світла. У зв'язку з цим у місті зупинилися тролейбуси. Про це повідомляє "Суспільне" та "Електроавтотранс Суми".

Як зазначає "Суспільне" з посиланням на обленерго, у Сумах було аварійне вимкнення електроенергії. Причини аварії поки невідомі, їх з'ясовують.

Через відключення світла у Сумах призупинили рух тролейбусів.

Раніше ми писали про те, що в Сумах відновлюють електропостачання та подачу води після ворожого обстрілу.