Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив, що Сполучені Штати мають дозволити Україні вести війну на власний розсуд.

Про це він сказав у коментарі кореспондентці "Голосу Америки".

На запитання, чи повинні США зняти заборону на використання американської зброї для ударів по військових об'єктах у Росії, Джонсон відповів, що "ми повинні дозволити Україні вести війну так, як вона вважає за потрібне".

Їм (українцям — ред.) потрібно мати здатність завдавати удару у відповідь. І, гадаю, те, що ми намагаємось займатися мікроменеджментом цих зусиль, не є правильним для нас, — додав він.