Спікер Майк Джонсон підтримав дозвіл Україні бити американською зброєю по військових об’єктах рф [ Редагувати ]
Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив, що Сполучені Штати мають дозволити Україні вести війну на власний розсуд.
Про це він сказав у коментарі кореспондентці "Голосу Америки".
На запитання, чи повинні США зняти заборону на використання американської зброї для ударів по військових об'єктах у Росії, Джонсон відповів, що "ми повинні дозволити Україні вести війну так, як вона вважає за потрібне".
Їм (українцям — ред.) потрібно мати здатність завдавати удару у відповідь. І, гадаю, те, що ми намагаємось займатися мікроменеджментом цих зусиль, не є правильним для нас, — додав він.
“Я вважаю, ми повинні дозволити Україні вести війну так, як вони вважають за потрібне”, – сказав спікер Палати представників Майк Джонсон в коментарі @KaterynaLis.— Голос Америки Українською (@holosameryky) May 22, 2024
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