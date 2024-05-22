Президент Володимир Зеленський зазначив, що в сферах радіоелектронної боротьби, дронів і ракетної програми спостерігаються позитивні тенденції, проте для ефективної протидії російським бомбам ще потрібно багато зробити.

Про це йдеться у зверненні Володимира Зеленського.

Провів нараду – спеціальну – на базі РНБО та Ставки. Секретар РНБО Литвиненко, начальник Генштабу Баргилевич, віцепремʼєр-міністр Федоров, Мінстратегпром – Камишін. Щодо нашого, українського, виробництва РЕБ, дрони, наша ракетна програма, наша протидія російським керованим авіабомбам, - сказав Зеленський.

Він повідомив, що 22 травня двічі мав розмову з генералом Сирським щодо ситуації на фронті, заслухавши його доповіді вранці та ввечері.

За словами президента, напрямки основних боїв залишаються незмінними – це Покровське та інші донецькі напрямки, а також Куп’янський напрямок на Харківщині. Президент наголосив, що приділяється максимальна увага всьому прикордонню, не лише в Харківській області, але й на Сумщині.