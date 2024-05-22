У соціальних мережах сьогодні, 22 травня, з'явилося відео конфлікту між цивільними чоловіками та представниками територіального центру комплектування (ТЦК) у Харкові під час оповіщення громадян військовослужбовцями. Харківський обласний центр комплектування та соціальної підтримки розпочав внутрішню перевірку.

Про це повідомляється у Facebook-сторінці Харківського обласного центру комплектування та соціальної підтримки.

Попередньо встановлено, що конфлікт виник через застосування кількома громадянами, які, ймовірно, були в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння, фізичної сили проти військовослужбовців.

Провокативні напади супроводжувалися брутальною лайкою та образами на адресу військових. У ТЦК зазначили, що в мережі поширюється лише фрагмент відео інциденту, без зазначених вище епізодів.

Унаслідок нападу невідомих цивільних постраждав солдат роти охорони, якому наклали шви на забійну рану у районі вилиці.

У ТЦК цей військовий проходить службу після важкого поранення, яке він отримав у лютому 2023 року. Переконані, що цьому інциденту, який стався у присутності співробітників Національної поліції, буде оперативно надано відповідну правову оцінку, - зазначили у ТЦК.

Там додали, що після відкриття кримінального провадження командування надаватиме повне сприяння роботі правоохоронних органів.