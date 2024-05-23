Більше 1300 загарбників і 40 артсистем: Генштаб оновив втрати рф в Україні [ Редагувати ]
Втрати росії у війні в Україні за добу 22 травня склали 1330 окупантів. Крім того, ЗСУ знищили 27 бойові броньовані машини (ББМ) і 40 артилерійських систем.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.05.24 орієнтовно склали:
особового складу - 497700 (+1330) осіб ліквідовано;
танків - 7622 (+11) од;
бойових броньованих машин - 14748 (+27) од.;
артилерійських систем - 12860 (+40) од.;
РСЗВ - 1077 од;
засоби ППО - 813 (+1) од.;
літаків - 355 (+1) од.;
гелікоптерів - 326 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 10391 (+45) од.;
крилатих ракет - 2209 (+1) од.;
кораблів/катерів - 27 од.;
підводних човнів - 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн - 17513 (+71) од.;
спеціальної техніки - 2094 (+4) од.
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