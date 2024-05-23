Російський диктатор володимир путін 23 травня відвідає білорусь і ввечері зустрінеться в Мінську з самопроголошеним президентом олександром лукашенком.

Про це повідомив російський "Інтерфакс", який цитує прес-секретаря путіна Дмитра Пєскова.

За словами Пєскова, 23 травня очікується "велике спілкування" путіна і лукашенка в Мінську, а 24 травня "буде цілий день цього самого офіційного візиту".

Пресслужба кремля заявила, що під час переговорів планується обговорити актуальні питання розвитку російсько-білоруських відносин, стратегічного партнерства і союзництва, перебіг та перспективи інтеграційної взаємодії в рамках Союзної держави, а також ключові теми міжнародного порядку денного.

Нагадаємо, на території росії продовжують затримувати високопоставлених генералів. Начальник головного управління зв'язку збройних сил рф генерал-лейтенант вадим шамарін заарештований на два місяці за великий хабар.