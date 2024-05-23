ВР призначила нового суддю Конституційного суду: що відомо про обранця? [ Редагувати ]
Рада призначила нового суддю Конституційного суду. Ним став Сергій Різник. За його кандидатуру віддали свої голоси 276 народних депутатів. Докладніше про голосування у Верховній Раді розкаже Єлизавета Яковлева.
У Конституційному суді України - новий суддя. За призначення служителя Феміди проголосували сьогодні у Верховній Раді. Розглядали 3-х кандидатів. Переможцем став Сергій Різник. За нього віддали голоси 276 народних обранців. Різник - професор кафедри конституційного права та проректор Львівського університету імені Івана Франка.
Наголошу, що це призначення в українському парламенті називають історичним. Адже вперше претендентів на посаду судді такого рівня відбирали за прозорим конкурсом у Дорадчій Групі експертів з міжнародниками у складі. До кандидатури Різника не було особливих претензій ані в експертів, ані в депутатів.
Загалом у Верховній Раді сьогодні прийняли низку нових законів. Зокрема, про розподіл справ ліквідованого Окружного Адміністративного суду Києва по всій Україні. А щоби учасникам цих справ не довелося їздити в інші регіони, депутати спростили процедуру, яка дозволяє учасникам приєднатись до засідання в онлайн-режимі.
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