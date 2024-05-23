Бійці 110 окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка збили російський штурмовик Су-25. Військові опублікували відео знищення ворожого літака.

Іще мінус два літаки окупантів на нашому напрямку. Напередодні наші хлопці, посадили на вічну стоянку в донбаських степах ворожий Су-25. Це раз. А вже сьогодні нестримні зенітники 110 ОМБр снайперські відпрацювали по іще одному Су. Це два. Московитам досі не вистачає клепки зрозуміти, що ми не дамо їм можливості засмічувати наш повітряний простір своїм літаючим залізом. Будемо збивати й далі!

Су-25 "Грач" - дозвуковий штурмовик, призначений для підтримки сухопутних військ над полем бою і знищення об'єктів із заданими координатами. Су-25 експлуатуються з 1981 року, було випущено 1320 штук. Його вартість - майже $11 млн.

За даними Генштабу ЗСУ, на ранок 23 травня окупанти втратили в Україні 355 літаків і 326 гелікоптерів.

Напередодні повідомлялося, що ЗСУ збили штурмовик Су-25 на Покровському напрямку.