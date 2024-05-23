Національний банк України обмежить перекази коштів з картки на картку 30 операціями на місяць. Це стосуватиметься лише вихідних переказів, приймати можна буде необмежену кількість переказів. Про це заявив заступник голови НБУ Дмитро Олійник.

Фінальний варіант обмежень Нацбанк ухвалить впродовж місяця, наразі робочий варіант - 30 вихідних переказів на місяць та 100 000 грн. Обмеження стосуватимуться лише Р2Р-переказів, тобто з карти на карту, вони не торкнуться платежів та інших операцій. Також обмеження не завадять волонтерським зборам, адже вхідні перекази залишаються без обмежень.

Розглядаємо можливість впровадити рамки для вихідних P2P-переказів з рахунків фізосіб в 100 000 грн на місяць та обмежити кількість таких переказів 30 впродовж місяця. За нашими розрахунками, 95% клієнтів банків цих обмежень навіть не помітять. Натомість проводити тіньові платежі зловмисникам, які користуються картками фізосіб для, наприклад, несплати податків та злочинної діяльності, стане складніше і дорожче.

Причина такого рішення - дедалі більша поширеність тіньових фінансових операцій, відомих як "дропи", або "грошові мули". Шахраї купують у пересічних громадян - від пенсіонерів до студентів - персональні дані та відкривають банківські карти. Через ці карти проходять сотні і тисячі транзакцій, здебільшого на суми менш ніж 400 000 грн, адже до цього порогу операції не підпадають під фінансовий моніторинг.

Такі схеми використовуються у низці галузей, зокрема для виплати зарплат у конвертах, ухилення від сплати податків, виведення коштів за кордон, для операцій під час торгівлі наркотиками тощо.

Обмеження на перекази не знищить ці схеми, однак ускладнить роботу шахраїв, вважають у Нацбанку. Це лише перший крок для боротьби зі схемами, наступні потребуватимуть змін до законодавства.

Нагадаємо, Нацбанк дозволив українцям дозволили купувати в банках золото, срібло та платину.