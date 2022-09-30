Нацбанк заборонив перекази з гривневих карток на картки іноземних банків [ Редагувати ]
Національний банк з 5 жовтня заборонив P2P-перекази з гривневих карток на картки фізичних осіб іноземних банків за кордоном. Про це повідомляє пресслужба регулятора.
Дозвіл на Р2Р-перекази за кордон з гривневих платіжних карток, ухвалений у квітні 2022 року, дав змогу українцям підтримати під час найважчого періоду своїх близьких, які вимушено переїхали в інші країни через повномасштабну агресію рф.
Водночас після понад семи місяців воєнного стану роль такого інструмента для підтримання громадян за кордоном зменшується, водночас ризики його використання, щоб обійти обмеження на купівлю валюти, збільшуються.
Українці й надалі матимуть змогу переказувати кошти за кордон для оплати навчання (на рахунки навчальних закладів), лікування, транспортування хворих, витрат, пов’язаних зі смертю, а також для сплати аліментів.
Також громадяни можуть переказувати кошти між гривневими платіжними картками українських банків, незалежно від країни фактичного перебування клієнта.
Крім того, зберігатиметься дозвіл на Р2Р-перекази з валютних платіжних карток українських банків на картки іноземних банків у межах щомісячного ліміту в розмірі 100 тис. грн (в еквіваленті), який є спільним для цих операцій та для операцій, що належать до "quasi cash".
З липня щомісячний ліміт на P2P-перекази громадян за кордон із гривневих платіжних карток українських банків знаходився на рівні 30 тис. грн.
P2P-платежі (з англ. peer-to-peer або person-to-person) - це грошові перекази від однієї людини іншим людям, а не від продавця чи установи.
Нагадаємо, у серпні Нацбанк дозволив українцям дозволили купувати в банках золото, срібло та платину.
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