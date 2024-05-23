Хто має право вручати повістку: нові правила мобілізації [ Редагувати ]
Хто має право вручати повістку? Хто має право доставляти людину в ТЦК? За що загрожує кримінальна відповідальність? І за яким алгоритмом можна мобілізувати людину? Найголовніші запитання та відповіді ми зібрали у довідці.
- Усі резервісти та військовозобов'язані мають протягом 60 днів уточнити місце проживання, номер телефону та e-mail. Для цього можна звернутися до ТЦК, у ЦНАП або скористатися додатком "Резерв+". Якщо військово-облікового документа немає, уточнити дані можна винятково у ТЦК.
- У повістці, крім прізвища, імені та по батькові й дати народження, має бути зазначено: з якою метою вас викликають, за якою адресою, у який день і час. Керівник ТЦК має особисто підписати повістку та поставити печатку.
- Повістки бувають кількох типів: для уточнення даних, узяття на військовий облік, проходження медогляду, призову та відправки до місць проходження служби.
- Вручати повістки можуть: представники ТЦК, місцевих адміністрацій або рад, а також роботодавці чи у навчальних закладах.
- Не прибути за повісткою у зазначений термін можна лише: через хворобу, наслідки воєнних дій, стихійне лихо, смерть близького родича чи родича дружини. Про причину треба повідомити ТЦК протягом трьох днів і надати підтвердження. А потім - прибути до ТЦК не пізніше, ніж за тиждень.
- Протягом найближчих 2-х місяців повістку вам можуть вручити тільки під особистий підпис або під відеозапис. У будь-який час доби. Це можуть зробити у ТЦК; за місцем проживання, роботи чи навчання; у громадських місцях; на блокпостах і пунктах пропуску через кордон.
- Під час вручення повістки представник групи оповіщення має назвати себе, на вимогу - показати посвідчення та запропонувати громадянину надати свій військово-обліковий документ, підійде і в електронній формі. І лише потім - ви можете отримати повістку. Якщо людина відмовляється її брати, складається акт відмови. Затримати та доправити до ТЦК може лише поліцейський!
- Уже після 16 липня направити повістку вам можуть поштою рекомендованим листом.
- Громадян, які прибули до ТЦК для уточнення даних, не будуть одразу направляти на медогляд. Для цього потрібна окрема повістка.
по темі
Все з'ясував наш кореспондент Михайло Манилюк, який побував у Центрі надання адмінпослуг і на власні очі бачив, як відбувається процедура.
Відсьогодні оновити дані можна дистанційно - через електронний кабінет "Резерв+". Застосунок для військовозобов'язаних вже можна завантажити.
Відсьогодні набуває сили оновлений Закон про мобілізацію. Що треба знати? Що слід владнати, як і коли? Основні моменти - в нашій довідці.
Уже 18 травня набуде чинності закон про мобілізацію. Новина про те, що Президент Зеленський підписав документ, зчинила нову хвилю черг у територіальних пунктах комплектації. Яка ситуація нині в ТЦК та чи вдається розв'язати проблему з чергами? Про це у наступному матеріалі.
росіяни перекинули на Харківський напрямок свої резерви, щоб підтримати наступ. Утім жодних успіхів не здобули. Що відбувається на інших ділянках фронту - ми розпитаємо в нашого воєнкора Руслана Смєщука.