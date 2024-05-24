З окупації у Херсонської області вивезли ще шістьох дітей [ Редагувати ]
З окупованої частини Херсонської області евакуювали шістьох дітей. Вони перебувають у безпеці. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram.
Як зазначив Прокудін, з окупації вивезли три родини, в яких виховуються п'ять дівчаток та один хлопчик, віком від 1 до 9 років.
Батьки розповіли, що жити в окупації стало важко, особливо за відсутності російського паспорта. Вони не могли влаштуватися на роботу, звернутися до лікарні.
Крім того, російські військові постійно проводили обшуки в помешканнях, чим залякували дітей. Це і стало поштовхом для евакуації на території, які перебувають під контролем України.
Нині усі родини знаходяться у безпеці та отримують необхідну медичну і психологічну допомогу.
Від початку 2024 року з окупованої частини Херсонської області вже вивезли 94 дитини.
Раніше ми писали про те, що Україна повернула з окупації ще шістьох дітей.
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