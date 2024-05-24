ГУР за ніч знищило одразу декілька одиниць техніки окупантів (відео) [ Редагувати ]
Українські розвідники за ніч змогли знищити одразу кілька одиниць техніки рф. Про це повідомляє Головне управління розвідки України (ГУР).
Чергова здобич підрозділу ГУР МО України "Кабул 9" - за одну ніч знищили декілька одиниць військового транспорту та техніки ворога.
За даними розвідки, внаслідок нічної роботи розвідників російські окупанти також зазнали втрат серед особового складу.
Раніше уряд затвердив додаткові відпустки воїнам за знищену техніку ворога.
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